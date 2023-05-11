Мир в конце тоннеля: к чему приведут переговоры Пашиняна и Алиева

Лидеры Армении и Азербайджана развили небывалую дипломатическую активность. Никол Пашинян и Ильхам Алиев в ближайший месяц трижды встретятся лично, очередной раунд консультаций проведут также министры иностранных дел. «Известия» разбирались в том, о чем представителям Баку и Еревана уже удалось договориться и какие перспективы есть у грядущих переговоров.

Какие встречи запланированы

В начале мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретились в Вашингтоне. Министры общались в двустороннем формате, а также провели две трехсторонние встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тот после переговоров заявил, что стороны добились «ощутимого прогресса в достижении прочного мирного соглашения», хотя подробностей не раскрыл.

Другие участники давали более сдержанные оценки. Байрамов сообщил, что согласовать удалось «очевидные пункты». Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян намекнул, что самым примечательным в Вашингтоне стала длительность переговорного марафона, который шел целых четыре дня. «Наши попытки продвигать политику мира сами по себе являются положительным фактом. Никто не ждал чудес и немедленного решения всех проблем», — сказал он. Ожидается, что следующая встреча министров пройдет в России, точная дата пока не согласована.

Встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Вашингтоне Фото: mfa.am

Параллельно активизировались контакты лидеров двух стран. 14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в Брюсселе. Участие в переговорах примет также председатель Евросовета Шарль Мишель . Известно, что повестка встречи пока не сформирована, но руководство ЕС строит далеко идущие планы. «Лидеры договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо для обсуждения текущих событий», — говорится в заявлении Евросовета.

Далее Алиев и Пашинян в трехстороннем формате — с участием Владимира Путина — пообщаются в Москве, точную дату встречи стороны пока не называют. Наконец, 1 июня лидеры Армении и Азербайджана встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

В чем разногласия Армении и Азербайджана

Новый импульс переговоры получили после того, как в середине апреля Никол Пашинян объявил о готовности Еревана отказаться от претензий на Карабах. «Мир возможен, если мы в своих международных отношениях не только на сегодня, но и на будущее зафиксируем, что признаем за Арменией 29,8 тыс. кв. км, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость. И мы не имеем и никогда не будем иметь территориальных претензий к другим странам», — сказал он в ходе выступления в парламенте.

Контрольно-пропускной пункт российских миротворцев в Степанакерте Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Далее последовало несколько путаных заявлений. С одной стороны, Пашинян сообщил, что его неправильно поняли. С другой — пожаловался, что Баку не хочет согласовывать формулировки, «в которых будет четко указано, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении площадью 29,8 тыс. кв. км». Подробности переговоров при этом не озвучиваются. Ряд наблюдателей полагает, что руководство Армении на самом деле не готово зафиксировать в документах свой отказ от Карабаха.

Другие считают, что Азербайджан настаивает на дальнейших уступках — например, требует включить в мирное соглашение пункт об экстерриториальности так называемого Зангезурского коридора — дороги, которая должна пройти по территории Армении и соединить Азербайджан с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Ильхам Алиев уже заявлял, что Баку проложит трассу, «хочет того Армения или нет».

Кладбище в Степанакерте с захоронениями погибших в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Еще один серьезный камень преткновения — будущее карабахских армян. Ереван в целом согласен, что жители и руководители непризнанной республики должны сами договариваться с Баку о своем будущем. В то же время Ереван настаивает на выработке некоего «международного механизма» , который позволит избежать эксцессов. В противном случае, говорит Пашинян, представители Степанакерта рискуют не вернуться с переговоров, ведь практически каждого из них в Азербайджане могут задержать за сепаратизм.

В Баку при этом постоянно подчеркивают, что считают Карабах своей территорией, а потому подключать к процессу сторонних наблюдателей не намерены . При этом своего враждебного отношения к руководству Карабаха и не скрывают. «Сепаратистам, присвоившим себе в настоящее время вымышленные звания — один называет себя президентом, другой — министром, третий, не знаю, председателем парламента, — этому сборищу шутов следует, наконец, знать, что нельзя испытывать наше терпение. Мы неоднократно разъясняли им, что они будут делать то, что мы им говорим, или уберутся оттуда», — заявлял Алиев.

Турецкие военные, прибывшие на учения в Нахичевань Фото: РИА Новости

Омрачает диалог также ситуация «на земле». 11 апреля около села Тех (азербайджанская сторона называет его Дыг) произошла перестрелка, погибли семеро военнослужащих. Стороны по традиции обвинили в случившемся друг друга. В конце апреля Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в начале Лачинского коридора — единственной дороги, которая соединяет Армению с Карабахом. Ереван в связи с этим обвинил Баку в стремлении провести в Карабахе этнические чистки и сорвать мирные переговоры.

Что говорят эксперты

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что позиция армянской стороны на переговорах выглядит туманной.

— Если бы Армения действительно отказалась от претензий на Карабах, то соглашение уже было бы подписано. Но этого не происходит. Значит, на переговорах вопросы ставятся иначе, — подчеркивает он.

Силаев добавляет, что для Запада Азербайджан важнее Армении.

Нефтяная вышка в районе Сальянского шоссе в Азербайджане Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Баку обладает большими запасами углеводородов, может в каком-то объеме заместить выпавшие с европейского рынка российские нефть и газ. Плюс страна граничит с еще одним антагонистом Запада — Ираном. Вероятно, Брюссель и Вашингтон в первую очередь учитывают азербайджанские интересы. Армении в ходе контактов на западных площадках стоит быть особенно осторожной, — советует политолог.

Кавказовед Артур Атаев говорит, что пока перспектив у переговоров не просматривается.

— Реальный сдвиг произойдет, если Армения действительно признает территориальную целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР. Вероятно, в Ереване постепенно к этому придут, но пока армянское общество и элита к этому не готовы. Поэтому сейчас мы видим переговоры ради переговоров, прогресса не наблюдается, — считает эксперт.