В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска

Полиция самопровозглашенной республики Косово в ходе операции ликвидировала еще двух нападавших. Об этом 24 сентября сообщает агентство Tanjug со ссылкой на полицию Приштины.

«Подтверждено убийство еще двух нападавших, которые были в масках, форме и с тяжелым вооружением, а также подтвержден арест нападавшего в форме и с оружием», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, еще четверо подозреваемых были задержаны в районе села Рударе, у них были обнаружены средства связи, которые, как утверждается, указывают на принадлежность задержанных к «преступным группировкам».

В сообщении также говорится, что ситуация в районе села Баньска по-прежнему остается сложной. Отмечается, что «обстрелы полицейских подразделений с применением огнестрельного оружия продолжаются с той же интенсивностью».

Косовский премьер-министр Альбин Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках и заявил, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он отметил, что правоохранительные органы края проводят операцию по задержанию подозреваемых.

Сообщается, что президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением к гражданам вечером в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Ранее в этот день, по данным МВД Косово, около 2:40 по местному времени (3:40 по мск) на мосту близ села Баньска два грузовика без номеров блокировали въезд. Полицейские, которые были туда направлены, подверглись нападению с применением ручных гранат и гранатометов. В результате перестрелки двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в Южной Косовска-Митровице, один из них впоследствии скончался.

Позднее уже утром этого дня сербский портал RTS сообщил, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь Сербской православной церкви, находящийся недалеко от Звечана и Косовской Митровицы в Северном Косово.

Вооруженные люди въехали на территорию обители на бронетехнике и разрушили запертые ворота монастыря. В целях безопасности послушники заперлись в храме монастыря. Полиция ликвидировала одного из ворвавшихся в монастырь. В ведомстве отметили, что нападавшие используют различные частные помещения и объекты, в том числе на территории монастыря, для передвижения, укрытия и занятия позиций для стрельбы по полицейским подразделениям косовской полиции.

Днем 24 сентября контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края. В своем сообщении они подчеркнули, что их войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало свыше 50 человек.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.