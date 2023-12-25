Посол РФ в Сербии заявил о поддержке протестов в стране извне

Протесты в Сербии получают поддержку извне, их участники планировали ослабить власть президента Александра Вучича после выборов. Об этом 25 декабря заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Он уточнил, что данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии извне неопровержимы. По словам посла, они спланированы по принципу майданных революций на Украине.

«Все эти протесты, а элемент насилия действительно идет по нарастающей, спланированы, организованы и сейчас проводятся по технологиям, принципам и схемам так называемых майданных революций. Это действительно так», — отметил Харченко.

Кроме того, посол рассказал, что провел встречу с сербским лидером.

«Я хочу подчеркнуть, что мы договорились увидеться некоторое время тому назад. Данная встреча не была связана исключительно с событиями, которые имели место вчера и несколько дней тому назад, я имею в виду протесты оппозиции, хотя получилось так, что эта тема стала одной из заглавных. Хотя мы и коснулись достаточно детально и подробно перспектив развития наших двусторонних отношений», — сообщил Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Запад настроен на то, чтобы какими-то путями привести оппозицию в Белграде к власти, поэтому протесты будут продолжаться, однако как долго это продлится, сказать трудно. Дипломат добавил, что противодействие акциям «будет оказываться эффективно» и «никакие майданные цели и схемы не пройдут, это совершенно очевидно».

Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря парламентских выборов, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Тогда же Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

По итогам выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Затем, 25 декабря, студенты в Белграде, несогласные с результатами парламентских выборов в Сербии, объявили о планах провести акцию протеста и заблокировать две улицы города, если результаты выборов не будут отменены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации. Кроме того, в Белграде на фоне протестов прошла встреча президента Сербии Александра Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко.