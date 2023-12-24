Протестующие в Белграде попытались сломать двери администрации города

В Сербии протестующие, которые не согласны с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери. Об этом 24 декабря сообщил корреспондент «РИА Новости».

Видеозаписи протестов публикуют очевидцы в соцсетях. Демонстранты бросают в здание камни и пивные банки, а также уничтожают камеры видеонаблюдения. Участники беспорядков также используют файеры.

Как сообщает сербская газета «Вечерние новости», в ближайшее время в связи с происшествием ожидается срочное обращение президента страны Александра Вучича к нации.

Ранее в этот день Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна, и она останется такой в будущем.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в центре Белграда, столице Сербии, протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.