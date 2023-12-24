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Вучич исключил сценарий насильственной смены власти в Сербии

Вучич: в Сербии власть сменяется на выборах, а не насильственно
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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственный смены власти в государстве не будет. Его слова в воскресенье, 24 декабря, передает новостное агентство Tanjug.

Что бы ни пыталась предпринять оппозиция, в стране не будет насильственной смены власти, так как в Сербии она сменяется на выборах, указал глава государства.

Сербия является демократической страной и будет такой в будущем, добавил Вучич.

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По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в центре Белграда, столице Сербии, тысячи человек блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

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