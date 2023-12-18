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Вучич заявил о получении коалицией правящей партии абсолютного большинства в парламенте

Вучич: лидирующая на выборах правящая коалиция получит абсолютное большинство
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Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
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Абсолютное большинство в парламенте Сербии будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич в штабе коалиции в понедельник, 18 декабря.

Сербский лидер отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по данным Вучича, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края Воеводина, передает слова сербского лидера агентство ТАНЮГ.

Коалиция правящей партии, по результатам обработки 8,35% бюллетеней, лидирует на парламентских выборах с 53,81% голосов избирателей, заявляла ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич. На втором месте — оппозиционный блок «Сербия против насилия».

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Ранее, 17 декабря, в Сербии прошли выборы депутатов Скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления. Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (9:00 мск) и будут открыты до 20:00 (22:00 мск).

В выборах участвуют кандидаты от 18 политических партий и коалиций. Избиратели на четыре года выберут 250 депутатов Скупщины.

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