В Сербии проходит голосование на парламентских и муниципальных выборах

В Сербии в воскресенье, 17 декабря, проходят выборы депутатов Скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления. Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (9:00 мск) и будут открыты до 20:00 (22:00 мск).

Муниципальные выборы проходят в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина, уточняет РТС.

В выборах участвуют кандидаты от 18 политических партий и коалиций. Избиратели на четыре года выберут 250 депутатов Скупщины.

По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), право голоса есть у свыше 6,5 млн человек. Проголосовать пришел и президент Сербии Александр Вучич.

Ранее, 31 октября, Вучич заявлял, что препятствиями для вступления Сербии в Евросоюз (ЕС) являются санкции против России и признание независимости Косово.

Сербия находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 2012 года. При этом последней вступившей Евросоюз страной является Хорватия (2013 год), для которой этот процесс занял десять лет.