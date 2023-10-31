Вучич назвал два препятствия на пути вступления Сербии в ЕС

Препятствиями для вступления Сербии в Евросоюз (ЕС) являются санкции против России и признание независимости Косово. Об этом 31 октября заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

«Она (фон дер Ляйен. — Ред.) весьма мягко хотела сказать, что является нашими проблемами для вступления в ЕС, и я ей благодарен за этот мягкий подход. Я этого и не скрываю от нашего народа, кажется, им это известно и всем остальным», — сказал сербский лидер, чьи слова приводит телеканал TRT Balkan.

Вучич подчеркнул, что вступлению Сербии в ЕС мешает неполная согласованность страны с европейской внешней политикой и необходимость проведения реформ, однако главными вопросами остаются санкции против России и независимость Косово.

Кроме того, президент Сербии подчеркнул, что в отношении Приштины Белград выполнил свои обещания и ожидает от косовского руководства аналогичного шага, а именно — создания союза сербских муниципалитетов.

Сербия находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 2012 года. При этом последней вступившей Евросоюз страной является Хорватия (2013 год), для которой этот процесс занял десять лет.

Ранее, 29 октября, Вучич заявил, что нежелание Сербии вводить санкции против России только усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства. Он еще раз напомнил, что Сербия является единственной страной в Европе, которая уже почти два года не присоединяется к антироссийским санкциям.

До этого, 21 октября, в Белграде встретились спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпред США на Западных Балканах Габриэль Эскобар и представители ФРГ, Франции и Италии. По итогам встречи Вучич заявил, что диалог по вопросу Косово и Метохии, а также независимой политики Белграда был тяжелым.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.