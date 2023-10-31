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Вучич назвал два препятствия на пути вступления Сербии в ЕС

Вучич: вступление Сербии в Евросоюз затруднено двумя препятствиями
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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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Препятствиями для вступления Сербии в Евросоюз (ЕС) являются санкции против России и признание независимости Косово. Об этом 31 октября заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

«Она (фон дер Ляйен. — Ред.) весьма мягко хотела сказать, что является нашими проблемами для вступления в ЕС, и я ей благодарен за этот мягкий подход. Я этого и не скрываю от нашего народа, кажется, им это известно и всем остальным», — сказал сербский лидер, чьи слова приводит телеканал TRT Balkan.

Вучич подчеркнул, что вступлению Сербии в ЕС мешает неполная согласованность страны с европейской внешней политикой и необходимость проведения реформ, однако главными вопросами остаются санкции против России и независимость Косово.

Кроме того, президент Сербии подчеркнул, что в отношении Приштины Белград выполнил свои обещания и ожидает от косовского руководства аналогичного шага, а именно — создания союза сербских муниципалитетов.

Сербия находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 2012 года. При этом последней вступившей Евросоюз страной является Хорватия (2013 год), для которой этот процесс занял десять лет.

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Ранее, 29 октября, Вучич заявил, что нежелание Сербии вводить санкции против России только усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства. Он еще раз напомнил, что Сербия является единственной страной в Европе, которая уже почти два года не присоединяется к антироссийским санкциям.

До этого, 21 октября, в Белграде встретились спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпред США на Западных Балканах Габриэль Эскобар и представители ФРГ, Франции и Италии. По итогам встречи Вучич заявил, что диалог по вопросу Косово и Метохии, а также независимой политики Белграда был тяжелым.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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