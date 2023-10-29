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Вучич заявил об усилении репутации Сербии после отказа вводить санкции против РФ

Вучич: репутация Сербии в мире усилилась после отказа вводить санкции против РФ
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Фото: TASS/ANDREJ CUKIC
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Нежелание Сербии вводить санкции против России только усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства. Об этом 29 октября заявил президент страны Александр Вучич.

Он еще раз напомнил, что Сербия является единственной страной в Европе, которая уже почти два года не присоединяется к антироссийским санкциям, несмотря на то что ее политические оппоненты критикуют это, считая нерешительностью.

«Сербия тем самым усилила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику. <…> Я лишь старался защитить страну и проводить ответственный и серьезный политический курс», — заявил президент Сербии в эфире TV Prva.

Вучич также добавил, что внешнее давление на Сербию из-за ее позиции по России только усиливается, хотя другие государства еще не дошли до последней черты в этом вопросе, пишет «Газета.Ru».

«Еще не «довели царя до ограды» по этому вопросу. Когда это произойдет, я не буду скрывать этого от народа и скажу людям», — подчеркнул сербский лидер.

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До этого, 19 сентября, Вучич также напомнил, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая не ввела никаких санкций против России. Он подчеркнул, что эта позиция остается неизменной, и выразил надежду, что в будущем страна также не введет санкции.

В конце мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления к миру на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

11 октября доброволец из Сербии Братислав Живкович, участвующий в защите Донбасса с 2014 года, рассказал «Известиям», что собирает сербов для защиты региона. Он сообщил, что сербы в Донецке формируют отдельную разведгруппу.

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