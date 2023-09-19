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Вучич заявил о неизменности позиции Сербии относительно санкций РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/photonews.at/Georges Schne
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Президент Сербии Александр Вучич во вторник, 19 сентября, на полях Генассамблеи ООН заявил, что позиция Белграда касательно санкций против Российской Федерации остается неизменной.

«Мы единственная страна в Европе, которая не ввела никаких санкций против России. Я надеюсь, до сих пор конечно, я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций», —цитирует «РИА Новости» слова президента Сербии.

На вопрос, разделяет ли Вучич позицию президента США Джо Байдена о том, что Россия является препятствием на пути к миру на Украине, он ответил, что для «Сербии это очень трудный и тяжелый вопрос».

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Ранее, 21 августа, Вучич заявил об уничтожении экономики Евросоюза из-за действий НАТО на Украине. Вучич также заявил, что экономика России, напротив, демонстрирует силу и стойкость в условиях санкций, которых от нее никто не ожидал.

За день до этого сербский президент ответил на обвинения в том, что он пытается усидеть на двух стульях между Западом и Востоком, заявив, что у Белграда есть «свой собственный сербский стул». Он отметил, что политика Сербии самостоятельна и независима.

Ранее, в конце мая, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления к миру на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

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