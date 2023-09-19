Вучич заявил о неизменности позиции Сербии относительно санкций РФ
Президент Сербии Александр Вучич во вторник, 19 сентября, на полях Генассамблеи ООН заявил, что позиция Белграда касательно санкций против Российской Федерации остается неизменной.
«Мы единственная страна в Европе, которая не ввела никаких санкций против России. Я надеюсь, до сих пор конечно, я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций», —цитирует «РИА Новости» слова президента Сербии.
На вопрос, разделяет ли Вучич позицию президента США Джо Байдена о том, что Россия является препятствием на пути к миру на Украине, он ответил, что для «Сербии это очень трудный и тяжелый вопрос».
Ранее, 21 августа, Вучич заявил об уничтожении экономики Евросоюза из-за действий НАТО на Украине. Вучич также заявил, что экономика России, напротив, демонстрирует силу и стойкость в условиях санкций, которых от нее никто не ожидал.
За день до этого сербский президент ответил на обвинения в том, что он пытается усидеть на двух стульях между Западом и Востоком, заявив, что у Белграда есть «свой собственный сербский стул». Он отметил, что политика Сербии самостоятельна и независима.
Ранее, в конце мая, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления к миру на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.