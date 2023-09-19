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Байден заявил в ООН, что только Россия «стоит на пути к миру» на Украине

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Фото: РИА Новости
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Президент США Джо Байден во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что только Россия стоит на пути к миру в рамках конфликта на Украине. Его выступление 19 сентября транслировалось на сайте ООН.

«Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир — капитуляция Украины», — заявил Байден.

Перед этим американский лидер заявил, что ответственность за конфликт на Украине несет РФ и только в силах Москвы закончить конфликт.

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Ранее, 25 марта, Байден в очередной раз оговорился и похвалил Китай вместо Канады, когда хотел похвалить своего северного соседа за согласие принять еще 15 тыс. мигрантов в год из стран Латинской Америки.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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