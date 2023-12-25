Сербские студенты анонсировали очередную акцию протеста в Белграде

Студенты в Белграде, несогласные с результатами парламентских выборов в Сербии, объявили о планах провести акцию протеста и заблокировать две улицы города, если результаты выборов не будут отменены. Об этом 25 декабря сообщает Srpskainfo.

«[Студенты] сегодня в 11:00 (13:00 мск. — Ред.) начнут акцию протеста перед министерством государственного управления и местного самоуправления», — говорится в сообщении издания.

Протест будет длиться в течение часа, после чего молодые люди намерены заблокировать дороги в двух местах, если ведомства не ответят на их вопросы. Местоположение объектов, которые планируется заблокировать, они скрывают в целях безопасности.

Отмечается, что студенты являются сторонниками партии «Сербия против насилия», которые накануне, 24 декабря, разгромили здание сербского парламента.

Между тем в 15:00 по местному времени (17:00 мск) состоится заседание Координационного бюро служб безопасности страны с руководителями служб и прокурорами. В ходе него будут обсуждаться протесты и попытки демонстрантов силой проникнуть в здание парламента.

Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Тогда же Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации. Кроме того, в Белграде на фоне протестов прошла встреча президента Сербии Александра Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко.