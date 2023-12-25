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Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии
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Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии

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Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии. Так она прокомментировала 25 декабря «Известиям» слова президента Сербии Александра Вучича о беспорядках у администрации Белграда.

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов», — сказала она.

По ее словам, строгое следование Конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны, является единственно возможной реакцией в данной ситуации.

Ранее, 24 декабря, Вучич выступил с экстренным онлайн-обращением к сербским гражданам после попыток местных протестующих ворваться в здание городской администрации столицы страны Белграда. Он призвал граждан сохранять спокойствие. Речи о революции в стране идти не может, указал президент Сербии.

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Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Тогда же Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

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