Вучич отказался признавать независимость Косово и его членство в ООН

Сербия не допустит признания независимости Косово и его членства в ООН. Об этом 24 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы всегда старались найти компромисс, постараемся и в будущем. Но нам всегда приходится делать некоторые оговорки, чтобы дать всем понять, что Сербия не признает независимость Косово и не примет ни одного документа, обязывающего поддерживать и помогать так называемому Косово в членстве в ООН, организациях, институтах и агентствах ООН», — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, Сербия не возьмет на себя такое обязательство ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Вучич также обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в том, что он не выполняет заключенные соглашения.

«Сербия хочет реализовать всё то, о чем было заявлено. Сербия осуществит всё то, о чем мы говорили, достойно и корректно, но мы также будем ожидать формирования сообщества сербских муниципалитетов», — сказал президент Сербии.

До этого, 21 октября, в Белграде встретились спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпред США на Западных Балканах Габриэль Эскобар и представители ФРГ, Франции и Италии. По итогам встречи Вучич заявил, что диалог по вопросу Косово и Метохии, а также независимой политики Белграда был тяжелым.

Ранее, 6 октября, в Косово прибыло подкрепление в составе 200 британских солдат для усиления контингента НАТО (KFOR). В НАТО уточнили, что решение о дополнительном подкреплении было принято после событий в Косово, случившихся 24 сентября. В тот день в регионе сообщили, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь на севере непризнанной республики. Косовская полиция ликвидировала троих ворвавшихся.

В KFOR тогда заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края. В своем сообщении они подчеркнули, что их войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости.

Вучич 24 сентября заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косово, и указал, что в ходе операции полицией Косово были убиты три серба.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.