Польские фермеры присоединились к перевозчикам в блокаде границы с Украиной

Польские фермеры из организации «Обманутая деревня» присоединились к протестующим перевозчикам на украинской границе, а также начали блокировать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Медыка – Шегини». Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает агентство TVP World.

«Каждый час мы будем пропускать по два грузовика», — сказал представитель организации Роман Кондоров агентству PAP.

Отмечается, что фермеры будут пропускать только машины с гуманитарной помощью. Ранее они тоже блокировали этот КПП, но только с 9:00 до 20:00 по местному времени. С 27 ноября введена круглосуточная блокада.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

25 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. По его словам, власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а Польше необходимо дать какое-то время для разрешения ситуации.

В этот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров.

Однако польские перевозчики объявили о продлении протестной акции до 1 февраля следующего года и ее расширении на очередной пункт пропуска, в Медыке, а 23 ноября они заблокировали поставки на Украину военных грузов.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.