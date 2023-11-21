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ООН отметила усилия БРИКС в решении кризиса на Ближнем Востоке

ООН заявила, что ценит помощь БРИКС в решении кризиса на Ближнем Востоке
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Фото: TASS/EPA/YESHIEL PANCHIA
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ООН ценит помощь, способствующую урегулированию ближневосточного кризиса и прекращению насилия, заявил 21 ноября на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя внеочередной онлайн-саммит БРИКС по Ближнему Востоку.

«Важны усилия любой группы стран, любой региональной группы или любого сообщества стран, которые способствуют достижению мира и окончанию насилия. Мы ценим любую помощь в этом направлении», — отметил дипломат.

Говоря о предложении председателя КНР Си Цзиньпина созвать международную конференцию для решения палестинского вопроса, Хак подчеркнул, что эта идея должна получить поддержку.

«Мы не можем говорить за страны <...>. Посмотрим, получит ли [эта идея] должную поддержку, но мы, безусловно, хотим, чтобы все страны максимально сотрудничали для убеждения сторон завершить боевые действия», — заключил он.

Ранее во вторник лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) провели внеочередной онлайн-саммит. Лидеры объединения, в частности, подтвердили необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права на палестинской территории, а также призвали стороны конфликта к прекращению огня и началу переговоров.

В ходе мероприятия президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что страна отвергает принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа. Действия Израиля осудил и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Си Цзиньпин отметил, что Китай считает приоритетом в новом витке палестино-израильского конфликта прекращение огня и освобождение захваченных заложников.

Российский лидер Владимир Путин призвал мировое сообщество объединить усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС. Он подчеркнул схожесть позиций членов объединения по вопросу решения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14 тыс. человек погибли в секторе Газа. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

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Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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