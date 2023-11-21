ООН отметила усилия БРИКС в решении кризиса на Ближнем Востоке

ООН ценит помощь, способствующую урегулированию ближневосточного кризиса и прекращению насилия, заявил 21 ноября на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя внеочередной онлайн-саммит БРИКС по Ближнему Востоку.

«Важны усилия любой группы стран, любой региональной группы или любого сообщества стран, которые способствуют достижению мира и окончанию насилия. Мы ценим любую помощь в этом направлении», — отметил дипломат.

Говоря о предложении председателя КНР Си Цзиньпина созвать международную конференцию для решения палестинского вопроса, Хак подчеркнул, что эта идея должна получить поддержку.

«Мы не можем говорить за страны <...>. Посмотрим, получит ли [эта идея] должную поддержку, но мы, безусловно, хотим, чтобы все страны максимально сотрудничали для убеждения сторон завершить боевые действия», — заключил он.

Ранее во вторник лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) провели внеочередной онлайн-саммит. Лидеры объединения, в частности, подтвердили необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права на палестинской территории, а также призвали стороны конфликта к прекращению огня и началу переговоров.

В ходе мероприятия президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что страна отвергает принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа. Действия Израиля осудил и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Си Цзиньпин отметил, что Китай считает приоритетом в новом витке палестино-израильского конфликта прекращение огня и освобождение захваченных заложников.

Российский лидер Владимир Путин призвал мировое сообщество объединить усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС. Он подчеркнул схожесть позиций членов объединения по вопросу решения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14 тыс. человек погибли в секторе Газа. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.