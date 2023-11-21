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Блок в помощь: чем БРИКС может содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Путин и его коллеги по объединению призвали мир объединить усилия по деэскалации обстановки в регионе
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Важно не допустить расширения географии палестино-израильского конфликта и сохранить хрупкий межконфессиональный мир в регионе. Об этом Владимир Путин заявил 21 ноября на внеочередном саммите БРИКС. Сегодня всё международное сообщество должно объединить усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, особенно в этом могут помочь государства БРИКС, считает президент РФ. Москва намерена продолжить обсуждать эту тему на площадке объединения и в следующем году во время своего председательства. В этот же день Владимир Путин провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Какая еще страна претендует на военное сотрудничество с Душанбе и кто виноват в блокировке урегулирования конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Известий».

Роль БРИКС

Повестка рабочего дня Владимира Путина 21 ноября практически полностью была посвящена международным контактам. В этот день он принял участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, созванном по главной теме последних полутора месяцев — обострению палестино-израильского конфликта. Разразившаяся в секторе Газа гуманитарная катастрофа и массовое изгнание мирного населения вызывают глубочайшую обеспокоенность, вновь констатировал российский лидер. Так, единоличные попытки США разрубить «палестинский узел» показали свою нежизнеспособность, подчеркнул он.

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Все эти события, по сути, являются прямым следствием стремления Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного «квартета» международных посредников, — заявил Владимир Путин.

Более того, из-за саботажа решений ООН, которые предусматривают создание независимых Палестины и Израиля, целые поколения палестинцев воспитываются в атмосфере несправедливости, а израильтяне и вовсе не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства, подчеркнул Владимир Путин. На этом фоне президент отметил попытки стран Ближнего Востока в урегулировании конфликта и призвал объединить усилия всего международного сообщества по деэскалации обстановки.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев


Причем, по мнению российского лидера, ключевую роль в этой работе могли бы сыграть именно государства БРИКС. Поэтому Владимир Путин считает полезным продолжить обсуждение обострения ситуации в регионе в рамках этого формата в том числе в 2024-м — в год председательства РФ в объединении.

Тем не менее сейчас «важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир» в регионе, подчеркнул он. В этой связи президент России поддержал резолюцию Совбеза ООН, в которой содержится призыв об организации гуманитарных пауз в зоне конфликта.

— Подчеркну: такие гуманитарные паузы, а лучше, конечно, полноценное прекращение огня необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирного населения и иностранных граждан из сектора Газа, — сказал Путин.

По итогам саммита было принято итоговое коммюнике. Лидеры стран БРИКС призвали к немедленному гуманитарному перемирию и освобождению заложников в секторе Газа. Также главы государств заявили о необходимости переговоров для создания суверенного и независимого государства Палестина. Лидеры в целом осудили акты жестокости против палестинцев и израильтян и призвали провести независимое расследование военных преступлений в Газе. В заключение главы государств подтвердили первостепенную роль СБ ООН в поддержании мира и безопасности на международном уровне.

Партнерство России и Таджикистана

Эту же тему глава государства затронул уже лично со своим коллегой из Таджикистана. В этот день в Москву для переговоров с Владимиром Путиным приехал президент республики Эмомали Рахмон. В последний раз главы государств виделись в октябре в Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ — тогда они договорились о создании в республике совместных предприятий с российским капиталом. В этот раз, несмотря на насыщенную международную повестку, переговоры в Кремле начались с обсуждения успехов в двусторонних отношениях.

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков


— В этом году исполнилось 30 лет с момента подписания нашего базового документа — Договора о дружбе, взаимной помощи и стратегическом партнерстве. В ноябре 1993 года этот договор вступил в силу окончательно. Отношения у нас развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, — сказал Владимир Путин в начале встречи в узком составе.

Дружеское настроение разделил и Эмомали Рахмон. Даже несмотря на относительно недавнюю встречу с Владимиром Путиным, он честно признался, что соскучился. «Рад очередной нашей встрече, спасибо за теплый прием, мне очень приятно находиться в Москве, соскучились», — сказал он.

Президент Таджикистана констатировал, что отношения между странами действительно находятся на подъеме. Россия остается основным торгово-экономическим партнером республики: почти 23% товарооборота Таджикистана приходится на РФ, сказал Владимир Путин. Существенно выросли и поставки в Россию из центральноазиатской страны — к примеру, рост сельхозпродукции составил 67%.

Делегации также успели пообщаться в расширенном составе, однако эта встреча была закрыта для журналистов. В итоговом заявлении для СМИ президенты ограничились в основном гуманитарной повесткой: привлечение российских компаний к геологоразведке, увеличение объемов экспорта сельхозпродукции из Таджикистана, поддержка русского языка в республике, а также улучшение условий труда мигрантов, которых в России около 1 млн.

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Вопросы безопасности на границе с Афганистаном

Тем не менее в фокусе внимания оказались и другие вопросы, в частности ситуация на Ближнем Востоке и обеспечение безопасности. Согласно заявлению Эмомали Рахмона для СМИ, Душанбе выступает за создание независимого государства Палестина по резолюции ООН в рамках границ 1967 года. По его словам, Таджикистан, переживший ужасы гражданской войны, последовательно выступает за решение всех конфликтов исключительно политико-дипломатическим средствами.

Оба лидера подтвердили свое намерение укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической отрасли. Владимир Путин подчеркнул, что речь прежде всего идет о ситуации на границе республики с Афганистаном.

— Будем и далее предпринимать усилия по поддержанию мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы, — заявил он.

201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе

201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе

Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова

Напомним, что это крупнейший военный объект России за ее пределами. Москва неоднократно заявляла, что именно эта база считается одним из ключевых факторов стабильности в регионе. Как рассказал профессор СПбГУ, доктор экономических наук, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, несмотря на то что она продолжит обеспечивать безопасность в стране еще минимум до 2042 года, после начала спецоперации в Душанбе стали подыскивать дополнительную военную помощь, чтобы противостоять исходящим из подконтрольного талибам Афганистана угрозам. «И обратили свои взгляды на Китай», — отметил он.

К слову, Пекин уже обязался построить для пограничных войск Таджикистана 11 аванпостов и модернизировать десятки пунктов охраны на таджикско-афганской границе. При помощи Китая строится военная база для нужд МВД Таджикистана, напомнил эксперт. В России, по его словам, признают, что КНР заинтересована в безопасности в Центральной Азии. «Китай способен так же надежно, как и Россия, обеспечивать сдерживание Афганистана от вмешательства в дела Таджикистана и других стран Центральной Азии», — считает Станислав Ткаченко.

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Москва помогает республике и в энергобезопасности. Как заявил Владимир Путин, она почти полностью обеспечивает потребности Душанбе в нефтепродуктах без взимания экспортных таможенных пошлин. Однако в последние недели в стране серьезно подскочили цены на топливо. Как сообщают местные издания, цена на сжиженный газ поднимается почти ежедневно. Его стоимость за ноябрь выросла более чем на 15% и достигла 7,8 сомони за литр (около 63 рублей). Притом что еще в начале октября это топливо продавалось всего за 6,6 сомони.

Аналогичная тенденция и с ценами на бензин. В отдельных городах даже выросла стоимость проезда в общественном транспорте на 0,5 сомони (приблизительно 4–5 российских рублей). Отчасти эксперты это связывают с внешними факторами — нефтепродукты поступают в Таджикистан в основном из России, весь сжиженный газ страна импортирует из Казахстана и РФ. Однако Астана ввела мораторий на его вывоз за границу. Схожие меры 21 сентября установила и Россия, однако ограничения Москвы на экспорт бензина и дизельного топлива были сняты за несколько дней до встречи лидеров — 17 ноября.

бензин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В условиях, когда и РФ также ограничила экспорт сжиженного газа, стараясь обеспечить спрос на своем внутреннем рынке, рост цен в Таджикистане стал естественной реакцией на снижение предложения, а также в условиях наступившего зимнего периода, — предположил Станислав Ткаченко.

По итогам стороны подписали ряд документов о расширении сотрудничества, в том числе в промышленности и в транспортной сфере. Владимир Путин в этот же день вручил своему коллеге из Таджикистана российский орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. И на этом двусторонняя работа президентов не закончилась: помимо официальных переговоров, Владимир Путин еще побеседует с Эмомали Рахмоном вечером за ужином. В завершение таджикистанский лидер также пригласил Путина посетить республику с официальным визитом.

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