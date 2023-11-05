Буря в реке: под боком у России зреет новый вооруженный конфликт

Афганистан ударными темпами роет канал Куш-Тепа. В середине октября был сдан в эксплуатацию первый участок протяженностью 108 км, строители приступили к возведению следующего участка. Канал уже забирает воду из реки Амударьи — расположенным ниже по течению Узбекистану и Туркменистану грозит обезвоживание. При этом талибы не собираются налаживать с соседями диалог. Представитель афганского правительства Абдул-Латиф Мансур заявил, что Кабул будет делать то, что считает нужным. Эксперты говорят, что в результате в регионе может вспыхнуть масштабный конфликт. «Известия» разбирались в ситуации.

Как строится канал

Афганистан ударными темпами строит канал Куш-Тепа на реке Амударья. Согласно проекту, протяженность канала составит 285 км, ширина — 100 м. Правительство движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) возлагает на амбициозный проект большие надежды. Ожидается, что Куш-Тепа позволит орошать земли трех провинций, в засушливых регионах начнут выращивать пшеницу и кукурузу. В результате в Афганистане снизится острота продовольственной проблемы, а четверть миллиона человек получит работу.

В середине октября в эксплуатацию был введен первый участок канала протяженностью 108 км. Его прорыли за полтора года, строительство завершилось на восемь месяцев раньше запланированного срока. В торжественной церемонии открытия объекта участие приняло несколько членов правительства. Вице-премьер, мулла Абдул Гани Барадар в своем выступлении подчеркнул, что Кабул считает проект приоритетным. По его словам, после завершения строительства канала десятки тысяч гектаров земли станут плодородными, благодаря этому страна сможет отказаться от импорта продовольствия.

Примерный маршрут канала Куш-Тепа Фото: commons.wikimedia.org/Badakhshan ziba

Строители уже приступили к возведению второго участка Куш-Тепы протяженностью 177 км. Сооружением объекта занимается 6,5 тыс. человек, работы ведутся в три смены. Ожидается, что эту часть канала пророют за три года, далее строители будут сооружать подканалы к отдельным сельхозугодьям. Окончательное завершение работ намечено на 2028 год. Стоимость строительства оценивается в $600 млн, афганские СМИ называют проект крупнейшим в современной истории страны.

Как реагируют соседи

Строительство Куш-Тепы усугубит водные проблемы Центральной Азии. Согласно проекту, через канал будет отводиться 10 куб. км воды в год, что составляет от четверти до трети годового стока Амударьи. Расположенные ниже по течению Туркменистан и Узбекистан и так постоянно борются с засухами. Понятно, что в случае реализации проекта в обеих постсоветских республиках может разразиться масштабный экологический, а следом и социальный кризис.

Эксперты также отмечают, что талибы строят канал по устаревшим технологиям. « Берега и русло из соображений экономии не бетонируются и не утрамбовываются, поэтому много воды будет уходить в сухую песчаную почву. Соответственно, реальный забор воды из Амударьи может оказаться гораздо выше планируемого. Кроме того, такие технологии приведут к засолению и заболачиванию земель, из-за этого со временем придется забирать из реки еще большие объемы воды», — говорит независимый аналитик Парвиз Муллоджанов.

Строительство канала Куш-Тепа Фото: официальный раздаточный материал Афганистана

При этом нормального диалога между Кабулом и соседями не налажено. Дело в том, что Афганистан не присоединился к ключевым структурам, которые регулируют водопользование в регионе. Например, страна не участвует в работе Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии стран Центральной Азии (МКВК), которая ежегодно определяет квоты на водозабор из Амударьи. Кроме того, Кабул не присоединился к ключевым документам — не подписал ни региональные соглашения, ни Конвенцию ООН по водным ресурсам.

Соседние страны не скрывают обеспокоенности. В СМИ канал называют угрозой безопасности и убийцей Амударьи. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в середине сентября признал, что в регионе появился новый участник процесса водопользования, который не связан никакими обязательствами. «Афганская сторона ведет активное строительство канала, его ввод в эксплуатацию может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии», — подчеркнул он.

Из Афганистана при этом следуют разнонаправленные сигналы. С одной стороны, талибы вроде бы готовы договариваться. Замглавы МИД страны Шер Мохаммад Аббас Станикзай говорит, что Кабул согласен на обмен делегациями и мнениями. Сам он при этом уверен, что строительство канала только укрепит двусторонние отношения с соседями.

С другой стороны, талибы не хотят себя никак ограничивать. Так, министр энергетики и водных ресурсов Абдул Латиф Мансур прямо говорит, что Кабул будет действовать по своему усмотрению. «Мы никаких обязательств не принимали. Договора нет. Потому делаем то, что считаем нужным», — заявляет он, добавляя, что у Афганистана есть такое же право пользоваться водой Амударьи, как и у остальных стран региона.

На месте строительства канала Куш-Тепа Фото: youtube.com/SHKamran

При этом талибы прозрачно намекают, что при необходимости готовы применить силу. Характерно, что в церемонии открытия первого отрезка Куш-Тепы приняли участие не только министры экономического блока, но и главы Минобороны и МВД. Первый заявил, что афганская армия поддерживает реализацию проекта и будет защищать его «всеми способами». Второй подчеркнул, что афганцы не переходят границы дозволенного, но и не откажутся от своих прав.

У Афганистана уже есть опыт вооруженного конфликта, вызванного водными противоречиями. В конце мая произошли столкновения на границе Афганистана и Ирана. По официальным данным, погибло три человека. Согласно неофициальной информации, жертвами стали 14 афганцев и два иранца. Конфликт вспыхнул из-за реки Гильменд. В Тегеране заявили, что талибы перекрыли приграничное водохранилище и потребовали допустить на объект своих наблюдателей, но Кабул отказался.

Что говорят эксперты

Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Дина Малышева считает, что из-за строительства канала ситуация в регионе может обостриться.

— Мы видим, что Туркменистан и Узбекистан пока реагируют осторожно. Очевидно, ни Ашхабад, ни Ташкент не хотят роста напряженности. Возможно, надеются, что все-таки смогут с Кабулом договориться. Или рассчитывают, что афганцам не хватит денег для завершения строительства, — отмечает она.

Эксперт добавляет, что в реальности проект, скорее всего, будет реализован.

Передача воды по каналу Куш-Тепа Фото: youtube.com/Sunrise Afghanistan

— Афганцы уже проделали большой объем работы, широко разрекламировали свою «стройку века». В связи с этим рисуются тревожные картины. Региону угрожает обмеление рек, опустынивание территорий, ухудшение экологической и социальной ситуации, — подчеркивает Малышева.

Политолог Рустам Бурнашев говорит, что Афганистан имеет право забирать определенные объемы воды из Амударьи.