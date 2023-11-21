Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) по итогам внеочередного онлайн-саммита по Ближнему Востоку заявили о приверженности к мирному разрешению разногласий в регионе путем диалога. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 21 ноября по итогам мероприятия объединения.

«Мы призвали к немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Мы подтвердили нашу решительную поддержку региональных и международных усилий, направленных на достижение немедленного прекращения боевых действий, обеспечение защиты гражданского населения и предоставление гуманитарной помощи», — отмечается в документе.

Также лидеры объединения подтвердили необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права на палестинской территории.

«Мы выразили глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией на оккупированной палестинской территории. Мы подтвердили необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права и необходимость полного, немедленного, безопасного, беспрепятственного и устойчивого гуманитарного доступа, предоставление помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, установленными в резолюции 46/182 ГА ООН», — говорится в заявлении.

Как отмечается в сообщении на сайте МИД России, Москва и страны арабо-мусульманского сообщества подтвердили общность подходов к преодолению палестино-израильского конфликта по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с рядом глав внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Была подтверждена общность подходов России и стран арабо-мусульманского сообщества к путям преодоления этого кризиса», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Внеочередной саммит БРИКС прошел во вторник и был посвящено конфликту на Ближнем Востоке. В ходе мероприятия президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что страна отвергает принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа. Действия Израиля осудил и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его словам, Тель-Авив неизбирательно применяет силу в секторе Газа, вследствие этого анклав столкнулся с гуманитарной катастрофой.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай считает приоритетом в новом витке палестино-израильского конфликта прекращение огня и освобождение захваченных заложников.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин призвал мировое сообщество объединить усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС. Он подчеркнул схожесть позиций членов объединения по вопросу решения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибло в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.