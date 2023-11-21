Си Цзиньпин заявил о необходимости прекратить коллективное наказание жителей Газы

Китай считает приоритетом в новом витке палестино-израильского конфликта прекращение огня и освобождение захваченных заложников, заявил 21 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в формате видеоконференции по ситуации в секторе Газа.

Он указал, что важно «прекратить коллективное наказание жителей Газы, в том числе принудительное переселение, отключение воды и электричества».

«Главный приоритет — немедленное прекращение огня и боевых действий сторонами конфликта, прекращение любого насилия и нападений на гражданское население, а также освобождение захваченных гражданских лиц», — сказал китайский лидер.

Он добавил, что конфликт в секторе Газа продолжается более месяца, погибли тысячи людей и наблюдается гуманитарная катастрофа в регионе, чем «Китай глубоко обеспокоен».

«В нынешней ситуации странам БРИКС крайне своевременно и необходимо выступить голосом справедливости и мира в палестино-израильском вопросе», — добавил он.

По словам председателя КНР, Пекин призывает созвать международную конференцию в ближайшее время, обсудить скорейшее справедливое урегулирование конфликта и решить палестинский вопрос. Причиной развития конфликта стало долговременное игнорирование права народа Палестины на государственность, заключил он.

Ранее во вторник на этой встрече президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что страна отвергает принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа.

Также в ходе мероприятия действия Израиля осудил и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его словам, Тель-Авив не избирательно применяет силу в секторе Газа, вследствие этого анклав столкнулся с гуманитарной катастрофой.

На внеочередном саммите БРИКС выступил и российский лидер Владимир Путин. Он призвал мировое сообщество объединить усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС. Он подчеркнул схожесть позиций членов объединения по вопросу решения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибло в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.