Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе

Израиль неизбирательно применяет силу в секторе Газа, вследствие этого анклав столкнулся с гуманитарной катастрофой. Об этом 21 ноября заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе внеплановой встречи лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), посвященной обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

«Бразилия решительно осудила террористические атаки ХАМАС, совершенные 7 октября в отношении израильского народа. Жертвами этих атак стали три бразильца. Мы вновь призываем к немедленному освобождению всех заложников. Однако неизбирательное и непропорциональное применение силы против мирного населения не оправдывает эти варварские действия», — сказал политик.

Бразильский лидер отметил, что сектор Газа столкнулся с гуманитарной катастрофой.

Ранее в ходе мероприятия президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа. Он подчеркнул, что действия израильского руководства в анклаве нарушают международное право, включая Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

На внеочередном саммите БРИКС ранее в этот день выступил также российский лидер Владимир Путин. Он призвал мировое сообщество объединить усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС.Он подчеркнул схожесть позиций членов объединения по вопросу решения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.