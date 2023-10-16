Урсулу фон дер Ляйен обвинили в использовании воинственной риторики в Израиле

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику в своих заявлениях по поводу ситуации в Израиле. С таким обвинением 15 октября выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Сторонники ЕС (Евросоюза. — Ред.) говорили нам, что с ЕС «мы будем иметь больший вес перед США и Китаем», что мы «приобретем власть и влияние в мире». Огромная ложь! Вместе с ЕС Франция больше не имеет права голоса в мире! О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен», — возмутился он в соцсети Х (бывш. Twitter).

По мнению Филиппо, Франция молчит, хотя это та страна, которая должна была проявлять заботу о мирных жителях Палестины и Израиля, которая была бы абсолютно заинтересована в деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и продвижении мир по урегулированию конфликта.

Накануне, 14 октября, фон дер Ляйен заявила, что ЕС в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Пакет срочной помощи пострадавшим будет увеличен на €50 млн, общая сумма составит €75 млн. Кроме того, глава ЕК подчеркнула, что ЕС поддерживает Израиль, который имеет право защитить себя и свой народ.

Кроме того, 12 октября глава турецкой компании Baykar, которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, Сельчук Байрактар, раскритиковал лицемерие Урсулы фон дер Ляйен в связи с ее позициями по российско-украинскому и палестино-израильскому конфликтам.

Глава турецкой компании Baykar уличил Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии за ее слова прошлой зимой, где она назвала террористическим актом удары армии России по энергетическим объектам Украины. С противоположной стороны, в настоящее время, обращая внимание на полное отключение сектора Газа от электричества, воды и прекращение поставок продовольствия и лекарств, глава ЕК напомнила о праве израильтян на свою защиту.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ, а позже объявила о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадали. Помимо этого, отмечается, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. С противоположной стороны, в секторе Газа погибли более 2,7 тыс. человек, а также свыше 10,8 тыс. были ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.