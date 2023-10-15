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Сюжет:

Еврокомиссия в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в Газе

Фон дер Ляйен: Евросоюз увеличит втрое гуманитарную помощь для жителей Газы
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Фото: REUTERS/Mustafa Hassona
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Евросоюз (ЕС) в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Об этом 14 октября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что ни в чем не повинным гражданам Газы будет оказана поддержка», — подчеркнула глава ЕК, ее слова приводит пресс-служба органа.

Пакет срочной помощи пострадавшим будет увеличен на €50 млн, общая сумма составит €75 млн.

Ранее, 12 октября, управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обратилось к мировому сообществу с призывом собрать $294 млн для удовлетворения основных гуманитарных потребностей палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

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Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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