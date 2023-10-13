Глава Еврокомиссии заявила о праве Израиля защищать себя
Брюссель поддерживает Тель-Авив, который имеет право и обязан защитить себя, заявила 13 октября в соцсети X (бывш. Twitter) глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Израиль имеет право защищаться. Фактически он обязан защищать свой народ», — отметила она.
По ее словам, творимые ХАМАС преступления являются терроризмом.
При этом, как добавила «Газета.Ru», фон дер Ляйен указала, что действия ХАМАС не имеют ничего общего с чаяниями палестинского народа. Евросоюз (ЕС) является одним из основных спонсоров гуманитарных миссий на территории Палестины.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 10 октября заявил, что Евросоюз не приостановит уже запланированные финансовые выплаты для оказания помощи Палестине.
Тогда же официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнил, что решение Еврокомиссии о заморозке программ по развитию Палестины в объеме €691 млн не касается гуманитарной помощи палестинским гражданам.
Днем ранее, 9 октября, еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий сказал, что ЕС приостанавливает оказание помощи Палестине и начинает пересмотр всего пакета помощи развития. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль отметил, что государство не станет отказываться от своих убеждений ради финансовой поддержки со стороны Евросоюза.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.
В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.
По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.