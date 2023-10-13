Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
Сюжет:

Глава Еврокомиссии заявила о праве Израиля защищать себя

Фон дер Ляйен: ЕС поддерживает Израиль, который имеет право защитить себя
0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Брюссель поддерживает Тель-Авив, который имеет право и обязан защитить себя, заявила 13 октября в соцсети X (бывш. Twitter) глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Израиль имеет право защищаться. Фактически он обязан защищать свой народ», — отметила она.

По ее словам, творимые ХАМАС преступления являются терроризмом.

При этом, как добавила «Газета.Ru», фон дер Ляйен указала, что действия ХАМАС не имеют ничего общего с чаяниями палестинского народа. Евросоюз (ЕС) является одним из основных спонсоров гуманитарных миссий на территории Палестины.

Есть ли друг: могут ли остальные страны вмешаться в войну Израиля и ХАМАС
И почему еврейское государство тянет с наземной операцией против сектора Газа

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 10 октября заявил, что Евросоюз не приостановит уже запланированные финансовые выплаты для оказания помощи Палестине.

Тогда же официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнил, что решение Еврокомиссии о заморозке программ по развитию Палестины в объеме €691 млн не касается гуманитарной помощи палестинским гражданам.

Днем ранее, 9 октября, еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий сказал, что ЕС приостанавливает оказание помощи Палестине и начинает пересмотр всего пакета помощи развития. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль отметил, что государство не станет отказываться от своих убеждений ради финансовой поддержки со стороны Евросоюза.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023