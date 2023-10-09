Посол Палестины в РФ отреагировал на отказ ЕС от финансовой поддержки

Палестина не будет отказываться от своих убеждений ради финансовой поддержки со стороны Евросоюза. Об этом 9 октября заявил посол государства в России Абдель Хафиз Нофаль.

«За последнее время очень уменьшилась финансовая поддержка Палестине. Могу вам привести пример: тот же Евросоюз раньше предоставлял Палестине $1 млрд, сейчас не более $200 млн. И мы не поступимся нашими убеждениями, правами и принципами ради денег», — сказал он «Известиям».

Он также напомнил, что США оказывали помощь Палестине в размере $1 млрд в год на момент, когда к власти пришел Дональд Трамп.

«Когда мы не приняли позицию Трампа вокруг Иерусалима, они просто приостановили финансовую поддержку. Для нас это не проблема, мы не собираемся продаваться за какую-то финансовую поддержку. Наши национальные позиции неизменны», — заявил Нофаль.

Ранее он рассказал, что к обострению конфликта с Израилем привела совокупность проблем, копившихся годами.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. За ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

9 октября посольство России в Израиле сообщило, что в результате атаки ХАМАС погиб один россиянин. Еще четверо граждан РФ числятся пропавшими без вести.

В тот же день было объявлено, что Евросоюз (ЕС) приостанавливает оказание помощи Палестине. Еврокомиссия начнет пересмотр всего пакета помощи развития в €691 млн и приостановит платежи.

Также 9 октября министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сообщил, что страна приостанавливает финансирование помощи палестинцам в ответ на действия движения ХАМАС в Израиле.