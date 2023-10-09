ЕС заявил о намерении приостановить оказание помощи Палестине

Евросоюз (ЕС) приостанавливает оказание помощи Палестине. Об этом 9 октября сообщил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий в соцсети X (бывш. Twitter).

«Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в €691 млн. Все платежи будут приостановлены», — написал Варгелий.

Он подчеркнул, что масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом для этого решения.

Ранее в этот день Berliner Zeitung со ссылкой на заявление полиции сообщила, что в Берлине отменили демонстрацию в поддержку Палестины, которая должна была пройти 11 октября. Предполагалось, что участие в «митинге солидарности» с палестинцами в Иерусалиме и палестинскими заключенными в Израиле примут 100 человек. Однако полиция отозвала разрешение на проведение демонстрации.

До этого, 7 сентября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный обстрел. В качестве ответной меры израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа. Затем министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

В этот день министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил о прекращении подачи электроэнергии, водоснабжения и топлива в сектор Газа. Незадолго до этого министр обороны Израиля Иоав Галант сообщил о начале полной блокады сектора Газа. По его словам, в регионе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива. По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.