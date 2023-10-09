Реклама
Прямой эфир
Мир
Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 101,35 рубля на 10 октября
Экономика
Путин утвердил передачу ВТБ контрольного пакета акций ОСК
Мир
Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области Казахстана
Мир
В МИД РФ призвали зафиксировать права армян Карабаха в мирном договоре
Армия
Путин присвоил звание Героя России рядовому Дмитрию Егорову посмертно
Общество
Верховный суд поддержал запрет на распространение звуковой рекламы
Экономика
Доллар в ходе торгов превысил 102 рубля
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS российской системой ПВО
Мир
Аэропорт в Гамбурге приостановил работу из-за сообщения о бомбе
Экономика
Курс евро впервые с 15 августа превысил 107 рублей
Мир
Число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800
Культура
Любимова рассказала Путину о развитии объектов культуры в новых регионах
Мир
ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле 10 октября
Сюжет:

ЕС заявил о намерении приостановить оказание помощи Палестине

Еврокомиссия: Евросоюз приостанавливает оказание помощи Палестине
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) приостанавливает оказание помощи Палестине. Об этом 9 октября сообщил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий в соцсети X (бывш. Twitter).

«Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в €691 млн. Все платежи будут приостановлены», — написал Варгелий.

Он подчеркнул, что масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом для этого решения.

«Железный купол» под ударом: каким оружием воюет ХАМАС
В арсенале палестинских боевиков замечены американские автоматы, якобы поставленные Украине

Ранее в этот день Berliner Zeitung со ссылкой на заявление полиции сообщила, что в Берлине отменили демонстрацию в поддержку Палестины, которая должна была пройти 11 октября. Предполагалось, что участие в «митинге солидарности» с палестинцами в Иерусалиме и палестинскими заключенными в Израиле примут 100 человек. Однако полиция отозвала разрешение на проведение демонстрации.

До этого, 7 сентября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный обстрел. В качестве ответной меры израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа. Затем министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

В этот день министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил о прекращении подачи электроэнергии, водоснабжения и топлива в сектор Газа. Незадолго до этого министр обороны Израиля Иоав Галант сообщил о начале полной блокады сектора Газа. По его словам, в регионе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива. По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023