Боррель сообщил о продолжении со стороны ЕС финансовой помощи Палестине

Евросоюз не приостановит уже запланированные финансовые выплаты для оказания помощи Палестине, заявил 10 октября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Пересмотр помощи ЕС Палестине, объявленный Европейской комиссией, не приостановит причитающиеся выплаты, как разъясняется в пресс-релизе комиссии», — написал он в социальной сети X (бывшей Twitter).

Днем ранее, 9 октября, еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий заявил, что Евросоюз приостанавливает оказание помощи Палестине и начинает пересмотр всего пакета помощи развития в размер €691 млн. В этот же день посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что государство не будет отказываться от своих убеждений ради финансовой поддержки со стороны Евросоюза.

10 октября официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнил, что решение Еврокомиссии о заморозке программ по развитию Палестины в объеме €691 млн не касается гуманитарной помощи палестинским гражданам. При этом он отметил необходимость четко разделить гуманитарную помощь и выплаты по программам, а также подтвердил пересмотр всех программ данного рода из-за конфликта с Израилем.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа. Позже министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.