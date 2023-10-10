Реклама
Прямой эфир
Общество
Ночные вылеты из аэропортов России в Израиль ограничены до 16 октября
Мир
ЕС и страны Персидского залива осудили атаку на население Израиля и Газы
Общество
Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту
Мир
Армия Израиля задержала более 40 человек в ходе рейдов в 21 населенном пункте
Мир
Египет закрыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
Наука и техника
Российские космонавты выйдут в открытый космос 25 октября
Пресс-релизы
Форум ООН по управлению интернетом стартовал в Японии
Мир
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии
Экономика
ЦБ презентует обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей 16 октября
Мир
Лидеры ХАМАС отказались от переговоров о заложниках до окончания боевых действий
Мир
ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа
Экономика
Минфин поддержал курс рубля продажей валюты на 5,3 млрд рублей
Мир
В ООН осудили решение Израиля о блокаде сектора Газа
Происшествия
Лифт с 14 людьми сорвался в шахту в пермской больнице
Сюжет:

Боррель сообщил о продолжении со стороны ЕС финансовой помощи Палестине

Боррель: Евросоюз продолжит оказывать финансовую помощь Палестине
0
Фото: REUTERS/Juan Medina
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз не приостановит уже запланированные финансовые выплаты для оказания помощи Палестине, заявил 10 октября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Пересмотр помощи ЕС Палестине, объявленный Европейской комиссией, не приостановит причитающиеся выплаты, как разъясняется в пресс-релизе комиссии», — написал он в социальной сети X (бывшей Twitter).

Президент Палестины призвал срочно вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке

Днем ранее, 9 октября, еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий заявил, что Евросоюз приостанавливает оказание помощи Палестине и начинает пересмотр всего пакета помощи развития в размер €691 млн. В этот же день посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что государство не будет отказываться от своих убеждений ради финансовой поддержки со стороны Евросоюза.

10 октября официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнил, что решение Еврокомиссии о заморозке программ по развитию Палестины в объеме €691 млн не касается гуманитарной помощи палестинским гражданам. При этом он отметил необходимость четко разделить гуманитарную помощь и выплаты по программам, а также подтвердил пересмотр всех программ данного рода из-за конфликта с Израилем.

Давить на Газу: к чему приведет наземная операция Израиля против ХАМАС
И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа. Позже министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023