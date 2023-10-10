Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Российские космонавты выйдут в открытый космос 25 октября
Пресс-релизы
Форум ООН по управлению интернетом стартовал в Японии
Мир
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии
Экономика
ЦБ презентует обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей 16 октября
Мир
Лидеры ХАМАС отказались от переговоров о заложниках до окончания боевых действий
Мир
ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа
Экономика
Минфин поддержал курс рубля продажей валюты на 5,3 млрд рублей
Мир
В ООН осудили решение Израиля о блокаде сектора Газа
Происшествия
Лифт с 14 людьми сорвался в шахту в пермской больнице
Общество
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Происшествия
В Кузбассе эвакуировали горняков из-за пожара на шахте
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Сюжет:

Заморозка ЕК выплат Палестине не коснется гуманитарной помощи

ЕК: решение по заморозке выплат Палестине не затронет гуманитарную помощь
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Еврокомиссии (ЕК) о заморозке программ по развитию Палестины в объеме €691 млн не касается гуманитарной помощи палестинским гражданам. Об этом 10 октября заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Необходимо четко разделить выплаты по программам Палестине и гуманитарную помощь. Это две совершенно разные вещи. Гуманитарная помощь продолжается всегда», — цитирует Мамера ТАСС.

Он также подчеркнул, что пока у ЕС есть партнеры на местах, через которых можно оказывать гуманитарную помощь, Союз будет оказывать ее Палестине. Он также подтвердил, что Еврокомиссия пересматривает все программы помощи Палестине из-за конфликта с Израилем.

Робость и предупреждения: как в США отреагировали на новый ближневосточный кризис
Республиканцы требуют наказать Иран, демократы — в смятении

Ранее, 9 октября, еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что несмотря на решение заморозить помощь развитию Палестины, ЕС будет продолжать оказывать палестинцам гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что крайне важно защищать гражданское население и соблюдать международное гуманитарное право, несмотря на осуждение атак ХАМАС.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи объявил, что Еврокомиссия заморозит выделение €691 млн помощи палестинской автономии. Также начнется пересмотр всех проектов, а все платежи будут немедленно заморожены.

В тот же день газета Politico отметила, что конфликт между Израилем и палестинскими группировками «уже обозначил первые трещины в единстве Евросоюза» и указала на первое открытое столкновение внутри сообщества, которое возникло по поводу европейской помощи региону.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа. Тогда же министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи». Удары по сектору Газа продолжаются до сих пор. По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023