Заморозка ЕК выплат Палестине не коснется гуманитарной помощи

Решение Еврокомиссии (ЕК) о заморозке программ по развитию Палестины в объеме €691 млн не касается гуманитарной помощи палестинским гражданам. Об этом 10 октября заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Необходимо четко разделить выплаты по программам Палестине и гуманитарную помощь. Это две совершенно разные вещи. Гуманитарная помощь продолжается всегда», — цитирует Мамера ТАСС.

Он также подчеркнул, что пока у ЕС есть партнеры на местах, через которых можно оказывать гуманитарную помощь, Союз будет оказывать ее Палестине. Он также подтвердил, что Еврокомиссия пересматривает все программы помощи Палестине из-за конфликта с Израилем.

Ранее, 9 октября, еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что несмотря на решение заморозить помощь развитию Палестины, ЕС будет продолжать оказывать палестинцам гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что крайне важно защищать гражданское население и соблюдать международное гуманитарное право, несмотря на осуждение атак ХАМАС.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи объявил, что Еврокомиссия заморозит выделение €691 млн помощи палестинской автономии. Также начнется пересмотр всех проектов, а все платежи будут немедленно заморожены.

В тот же день газета Politico отметила, что конфликт между Израилем и палестинскими группировками «уже обозначил первые трещины в единстве Евросоюза» и указала на первое открытое столкновение внутри сообщества, которое возникло по поводу европейской помощи региону.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа. Тогда же министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи». Удары по сектору Газа продолжаются до сих пор. По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.