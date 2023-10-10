Госдеп США заявил о возможной осведомленности Ирана о готовящейся операции ХАМАС

Иран, скорее всего, был осведомлен о подготовке операции ХАМАС против Израиля, но не знал конкретных ее деталей. Об этом 10 октября заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«У нас нет информации, указывающей, что Иран управлял или организовал эту атаку ХАМАС. Иран, вероятно, знал, что ХАМАС планирует операцию против Израиля, но не знал точного времени и масштабов. Иран давно поддерживал ХАМАС в материальном и финансовом плане. Но мы не видели свидетельств, что они поддерживали эту конкретную атаку», — сказал он.

Представитель американского Госдепа подчеркнул, что итоговые заключения делать рано. По данным Миллера, американские власти продолжат изучение этого вопроса в ближайшее время, чтобы узнать наверняка, «знал ли кто-то в Иране точно о том, что планируется, или даже участвовал в планировании».

Накануне, 9 октября, в США предостерегли Иран от вмешательства в конфликт в Израиле. Ранее в этот день министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что атаки ХАМАС вызваны последними действиями Израиля «против палестинского народа в последние месяцы».

8 октября The Wall Street Journal написала, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Корпус стражей исламской революции дал окончательное добро на проведение военной операции 2 октября в Бейруте.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона данный момент нет свидетельств, что за атакой на Израиль мог стоять Иран. При этом американская сторона знает о давних контактах Ирана и палестинского движения.

При этом советник верховного лидера исламской республики генерал-майор Рахим Сафави 7 октября заявил, что Иран поддерживает ракетные удары Палестины по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов до «полного освобождения Святой земли».

По мнению политолога Александра Каргина, группировка ХАМАС, вероятно, будет призывать Иран к участию в палестино-израильском конфликте. При этом Иран вряд ли пойдет на это, потому что его вовлечение может привести к большой региональной войне и последствиям для всего мира, заявил эксперт 8 октября «Известиям».

Израильский посол в России Александр Бен Цви 7 октября сказал, что Израиль относит Иран к числу ответственных за действия ХАМАС.

ХАМАС начало обстрел Израиля утром 7 октября, тогда же боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В тот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершился. Однако ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, со стороны Израиля сообщалось о 1008 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. Как минимум 3418 израильтян получили ранения, а по стране за три дня было выпущено более 4969 ракет. Число погибших палестинцев в секторе Газа после начала эскалации с Израилем достигло 849 человек, более 4,2 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.