WSJ заявила об участии Ирана в подготовке удара ХАМАС по Израилю

Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Корпус стражей исламской революции дал окончательное добро на проведение военной операции в прошлый понедельник в Бейруте, написала 8 октября The Wall Street Journal (WSJ).

«Сотрудники иранских спецслужб помогли спланировать субботнюю внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали добро на нее в ходе встречи в Бейруте в прошлый понедельник, 2 октября, заявили высокопоставленные члены ХАМАС и «Хезболлы», еще одной поддерживаемой Ираном группировки боевиков», — пишет газета.

При этом, как сообщил изданию американский чиновник, «в настоящее время нет никакой информации, подтверждающей эту версию».

Издание также указало на переговоры президента Ирана Эбрахима Раиси с лидерами ХАМАС и радикалами террористической группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация. — Ред.). Государственное информагентство Ирана IRNA в воскресенье сообщило, что в телефонном разговоре он обсуждал наступление ХАМАС и его последствия с главой политического отдела ХАМАС Исмаилом Ханией и генеральным секретарем «Исламского джихада» Зиядом ан-Нахалой.

Раиси заявил, что Иран поддерживает право палестинцев на самооборону и что Израиль ставит под угрозу безопасность в регионе. Иран также поддерживает тесные отношения с обеими группировками радикалов, сообщало иранское ТВ.

Ранее в этот день такое же заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. У Соединенных Штатов на данный момент нет свидетельств, что за атакой на Израиль мог стоять Иран. При этом американская сторона знает о давних контактах Ирана и палестинского движения.

При этом советник верховного лидера исламской республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что Иран поддерживает ракетные удары Палестины по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов до «полного освобождения Святой земли».

По мнению политолога Александра Каргина, группировка ХАМАС, вероятно, будет призывать Иран к участию в палестино-израильском конфликте. При этом Иран вряд ли пойдет на это, потому что его вовлечение может привести к большой региональной войне и последствиям для всего мира, заявил эксперт 8 октября «Известиям».

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.