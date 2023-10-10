В США предостерегли Иран от вмешательства в конфликт в Израиле

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Чарльз Браун 9 октября предостерег Иран от вмешательства в конфликт в Израиле.

«Мы хотим послать довольно четкий сигнал. Мы не хотим, чтобы это (конфликт в Израиле. — Ред.) расширялось, цель в том, чтобы Иран получил наше громкое и четкое заявление», — приводит его слова агентство Reuters.

Ранее в этот день министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что атаки ХАМАС вызваны последними действиями Израиля против «против палестинского народа в последние месяцы».

Накануне The Wall Street Journal написала, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Корпус стражей исламской революции дал окончательное добро на проведение военной операции 2 октября в Бейруте.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона данный момент нет свидетельств, что за атакой на Израиль мог стоять Иран. При этом американская сторона знает о давних контактах Ирана и палестинского движения.

При этом советник верховного лидера исламской республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что Иран поддерживает ракетные удары Палестины по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов до «полного освобождения Святой земли».

По мнению политолога Александра Каргина, группировка ХАМАС, вероятно, будет призывать Иран к участию в палестино-израильском конфликте. При этом Иран вряд ли пойдет на это, потому что его вовлечение может привести к большой региональной войне и последствиям для всего мира, заявил эксперт 8 октября «Известиям».

Израильский посол в России Александр Бен Цви 7 октября сказал, что Израиль относит Иран к числу ответственных за действия ХАМАС.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.