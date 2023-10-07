Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мужчина погиб при обстреле со стороны ВСУ поселка в Белгородской области
Армия
Минобороны сообщило о скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство
Мир
Палестинская группировка ХАМАС заявила о 5 тыс. выпущенных по Израилю ракет
Армия
Три украинские ракеты «Точка-У» уничтожены над Белгородской областью
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе после выхода армян
Мир
В СМИ сообщили о решении Словакии прекратить военную помощь Украине
Мир
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили узел связи и станцию РЭБ в Новомихайловке
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь со снегом в Москве 7 октября
Армия
Маскировочное покрытие «Накидка» российских танков способно отражать ракеты Javelin
Политика
СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
Мир
Лидер первой панк-группы Екатеринбурга погиб на Кубе
Мир
Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа
Мир
Трамп порекомендовал Украине передать РФ регионы с русскоязычным населением
Сюжет:

Посол Израиля в России Бен Цви назвал Иран причастным к атаке ХАМАС

0
Фото: REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль относит Иран к числу ответственных за действия палестинской группировки ХАМАС, совершившей массированную атаку на территорию страны в субботу, 7 октября. Об этом заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

По словам посла, «Тегеран финансирует подобные организации». Бен Цви также заявил, что Израиль ответит на действия ХАМАС и военным, и политическим способами.

«Ответ будет военным, конечно, и политическим», — сказал он ТАСС.

Он добавил, что больше 3 тыс. ракет было выпущено по территории Израиля, а вооруженные террористические группы вошли в несколько израильских городов и кибуцов.

«Официально уже заявляется 22 человека убитых, больше сотни раненых. <...> Это уже, в общем-то, действительно состояние войны», — сказал Бен Цви.

Боевики группировки ХАМАС атаковали Израиль. Главное

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу.

Утром в субботу израильские власти сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа. По заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по территории страны было выпущено более 2 тыс. ракет. В то же время было совершено несколько вторжений на территорию Израиля на юге. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

После начала обстрелов и проникновения боевиков в приграничные районы Армия обороны Израиля объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля было введено особое положение. ЦАХАЛ заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на внезапное нападение ХАМАС.

Военный эксперт Юрий Светов в интервью «Известиям», комментируя ситуацию, отметил, что в случае начала войны на Ближнем Востоке США могут прийти на помощь Израилю и, по мнению политолога, скорее всего, сделают это очень оперативно. В то же время ряд европейских стран, по его словам, могут оказать поддержку противоположной стороне, поскольку они не признают организацию ХАМАС террористической и «симпатизируют палестинцам».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023