Посол Израиля в России Бен Цви назвал Иран причастным к атаке ХАМАС

Израиль относит Иран к числу ответственных за действия палестинской группировки ХАМАС, совершившей массированную атаку на территорию страны в субботу, 7 октября. Об этом заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

По словам посла, «Тегеран финансирует подобные организации». Бен Цви также заявил, что Израиль ответит на действия ХАМАС и военным, и политическим способами.

«Ответ будет военным, конечно, и политическим», — сказал он ТАСС.

Он добавил, что больше 3 тыс. ракет было выпущено по территории Израиля, а вооруженные террористические группы вошли в несколько израильских городов и кибуцов.

«Официально уже заявляется 22 человека убитых, больше сотни раненых. <...> Это уже, в общем-то, действительно состояние войны», — сказал Бен Цви.

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу.

Утром в субботу израильские власти сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа. По заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по территории страны было выпущено более 2 тыс. ракет. В то же время было совершено несколько вторжений на территорию Израиля на юге. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

После начала обстрелов и проникновения боевиков в приграничные районы Армия обороны Израиля объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля было введено особое положение. ЦАХАЛ заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на внезапное нападение ХАМАС.

Военный эксперт Юрий Светов в интервью «Известиям», комментируя ситуацию, отметил, что в случае начала войны на Ближнем Востоке США могут прийти на помощь Израилю и, по мнению политолога, скорее всего, сделают это очень оперативно. В то же время ряд европейских стран, по его словам, могут оказать поддержку противоположной стороне, поскольку они не признают организацию ХАМАС террористической и «симпатизируют палестинцам».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.