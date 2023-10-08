Блинкен заявил об отсутствии свидетельств причастности Ирана к атаке на Израиль

У Соединенных Штатов на данный момент нет свидетельств, что за атакой на Израиль мог стоять Иран. При этом американская сторона знает о давних контактах Ирана и палестинского движения, заявил 8 октября госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

«Между Ираном и ХАМАС давно существуют контакты. ХАМАС не набрало бы столько сил, если бы не поддержка Ирана в последние годы. Но в данном конкретном случае мы пока не видели каких-либо свидетельств того, что Иран направлял эту атаку и стоял за ней», — сказал Блинкен.

Ранее, 7 октября, посол Израиля в России Бен Цви обвинил Иран в причастности к атаке ХАМАС. По его словам, Израиль относит Иран к числу ответственных за действия палестинской группировки и ответит на действия ХАМАС военным и политическим способами.

Также в этот же день советник верховного лидера исламской республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что Иран поддерживает ракетные удары Палестины по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов до «полного освобождения Святой земли».

По мнению политолога Александра Каргина, группировка ХАМАС, вероятно, будет призывать Иран к участию в палестино-израильском конфликте. При этом Иран вряд ли пойдет на это, потому что его вовлечение может привести к большой региональной войне и последствиям для всего мира, заявил эксперт 8 октября «Известиям». Для противостояния Ирану Израиль может открыть второй фронт на севере, со стороны радикального шиитского движения «Хезболла», считает Каргин.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.