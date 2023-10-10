ХАМАС обвинило Израиль в применении запрещенных фосфорных бомб

Армия Израиля (ЦАХАЛ) применила запрещенные фосфорные бомбы во время обстрела района Аль-Карама на севере сектора Газа. Об этом 10 октября сообщает палестинское движение ХАМАС.

«Оккупационные силы применили запрещенные на международном уровне фосфорные бомбы во время бомбардировки района Карама на севере сектора Газа», — говорится в сообщении движения в Telegram-канале.

Движение со ссылкой на гражданскую оборону в Газе сообщило, что во время бомбардировки Израиль применил также фугасные бомбы.

Применение фосфорных боеприпасов против мирного населения запрещено Женевской конвенцией. Однако . США и Израиль отказались подписать документ. Эти государства нередко обвиняют в нарушении законов войны и использовании запрещенного оружия.

Ранее в этот день сообщалось, что после ударов армии Израиля в городе Газе обрушилось здание Палестинской ассоциации адвокатов. Этим же утром движение ХАМАС сообщило о полном разрушении университетских зданий в Газе в результате израильских обстрелов.

Также после авиаудара погибли двое палестинских журналистов: главный редактор новостного издания «Аль-Хамса» Саид Радван аль-Тавил и неназванный фотограф агентства «Хабар». Также серьезные ранения получил и был госпитализирован с ними в палату интенсивной терапии журналист Хишам аль-Наваджха.

10 октября ЦАХАЛ разрешила журналистам войти в город Газу. После этого в сети появились последствий обстрела анклава со стороны израильских сил. На кадрах видны руины, оставшиеся от многоэтажных зданий. На улицах — многочисленные завалы и разрушения, идет дым. Рядом с уничтоженными постройками находятся десятки сгоревших автомобилей. Ранее, 9 октября, журналист Ибрагим Исбаита рассказал «Известиям», что ВВС Израиля применяют оружие с белым фосфором при атаках по сектору Газа.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильский министр обороны Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В этот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По данным на 10 октября в в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли более 900 жителей Израиля. Минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.