ЦАХАЛ разрешил СМИ войти в сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила журналистам войти в город Газа, после чего в Сети появились видеокадры последствий обстрела анклава со стороны израильских сил.

На кадрах видны руины, оставшиеся от многоэтажных зданий. На улицах — многочисленные завалы и разрушения, идет дым. Рядом с уничтоженными постройками находятся десятки сгоревших автомобилей.

Как отмечает радио Kan, представители СМИ также вошли в израильский город Отеф, расположенный на границе с сектором Газа. На кадрах видны пустые разрушенные дома. По некоторым данным, участники движения ХАМАС захватили десятки заложников в Отефе.

Ранее в этот день ХАМАС сообщило, что не будет вести ни с кем переговоры о заложниках до окончания боевых действий.

8 октября посольство Израиля в США сообщило о 100 похищенных боевиками ХАМАС израильтянах. Среди них были как военные, так и гражданские.

Египет выступил с инициативой о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и Палестиной. Тогда же сообщалось, что Катар готов выступить посредником в срочном обмене пленными.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила о гибели более 900 жителей Израиля в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.