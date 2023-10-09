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Катар выступил посредником в обмене пленными между ХАМАС и Израилем

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Катар готов выступить посредником в срочном обмене пленными между ХАМАС и Израилем. Об этом 9 октября сообщило китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник.

«При поддержке США Катар стремится достичь срочного соглашения, которое привело бы к освобождению израильских женщин, захваченных ХАМАС, в обмен на палестинских женщин-заключенных в израильских тюрьмах», — сообщил информатор.

Агентство добавляет, что ХАМАС согласилось на обмен пленными при условии, что Израиль освободит всех 36 женщин-заключенных из своих тюрем.

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8 октября две жительницы Израиля рассказали «Известиям», что многих людей похитило или взяло в плен движение «ХАМАС». Они подчеркнули, что израильские военные в отличие от палестинских боевиков не причиняют вреда мирному населению.

В этот же день посольство Израиля в США сообщило о 100 похищенных боевиками ХАМАС израильтянах. Среди них были как военные, так и гражданские. Тогда же The Wall Street Journal написала о том, что Израиль обратился с просьбой к Египту оказать посредническую помощь в освобождении израильтян, захваченных палестинской группировкой «ХАМАС». По словам источников издания, палестинское движение потеряло связь с некоторыми боевиками, которые удерживают заложников. Некоторые гражданские лица также участвовали в захвате.

Ситуация в Израиле обострилась утром 7 октября, когда страну начали обстреливать со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы страны на юге. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ. На следующий день, 8 октября, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории страны уничтожено большинство боевиков ХАМАС. Позже, 9 октября, журналист Ибрагим Исбаита сообщил «Известиям», что Израиль во время атак по сектору Газа применил оружие с белым фосфором.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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