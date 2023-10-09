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Журналист рассказал о применении Израилем белого фосфора при атаках по сектору Газа

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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ВВС Израиля применяют оружие с белым фосфором при атаках по сектору Газа. Об этом рассказал «Известиям» журналист Ибрагим Исбаита 9 октября.

По его словам, в ходе ночных атак погибли не менее 30 мирных жителей, еще три семьи застряли в завалах. Удары наносились без предупреждения, пострадали десятки домов и мечетей, атаки продолжаются.

«Вчера вечером ВВС США применили около 1000 т взрывчатки против различных целей в секторе Газа. И самое главное, израильские вооруженные силы применяют оружие с белым фосфором в густонаселенных районах на севере Газы», — подчеркнул журналист.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ, сначала объявив об операции «Железные мечи», а позднее введя пункт «40 алеф», означающий объявление войны. На военную службу призывают резервистов. 8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории страны уничтожено большинство боевиков ХАМАС.

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