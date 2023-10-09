Журналист рассказал о применении Израилем белого фосфора при атаках по сектору Газа
ВВС Израиля применяют оружие с белым фосфором при атаках по сектору Газа. Об этом рассказал «Известиям» журналист Ибрагим Исбаита 9 октября.
По его словам, в ходе ночных атак погибли не менее 30 мирных жителей, еще три семьи застряли в завалах. Удары наносились без предупреждения, пострадали десятки домов и мечетей, атаки продолжаются.
«Вчера вечером ВВС США применили около 1000 т взрывчатки против различных целей в секторе Газа. И самое главное, израильские вооруженные силы применяют оружие с белым фосфором в густонаселенных районах на севере Газы», — подчеркнул журналист.
7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны.
Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ, сначала объявив об операции «Железные мечи», а позднее введя пункт «40 алеф», означающий объявление войны. На военную службу призывают резервистов. 8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории страны уничтожено большинство боевиков ХАМАС.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.