WSJ сообщила о просьбе Израиля к Египту помочь освободить пленных израильтян

Израиль обратился с просьбой к Египту оказать посредническую помощь в освобождении израильтян, захваченных палестинской группировкой ХАМАС. Об этом 8 октября пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные египетские лица.

Газета сообщает, что точное число пленных неизвестно. По словам источников издания, палестинское движение потеряло связь с некоторыми боевиками, которые удерживают заложников.

Кроме того, согласно их словам, гражданские лица также участвовали в захвате.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность взяла на себя ХАМАС.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также распорядился призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа.

В этот день стало известно, что мирных жителей, которых палестинские боевики удерживали в населенном пункте Беэри в южной части Израиля, освободили. Замглавы ХАМАС Салих аль-Арури ранее отмечал, что силы движения взяли достаточно заложников, чтобы обменять всех палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.