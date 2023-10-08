Замглавы ХАМАС назвал цель пленения израильтян при атаке на страну

ХАМАС стремится освободить всех палестинских заключенных в Израиле, заявил заместитель главы движения Салих аль-Арури в субботу, 7 октября, телеканалу Al Jazeera.

«Нам удалось убить и захватить в плен многих израильских солдат. Боевые действия продолжаются», — заявил он, добавив, что группировка захватила в плен достаточное количество израильских военных, чтобы заставить власти освободить всех палестинских заключенных в тюрьмах.

«Наши заключенные томятся в [израильских] тюрьмах, их свобода становится всё более очевидной. То, что у нас есть в руках, освободит всех наших заключенных. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше будет число пленных», — продолжил аль-Арури.

Он уточнил, что среди захваченных были старшие офицеры, но не привел никаких цифр. Согласно последним данным организации Addameer, неправительственной организации по защите прав заключенных, в израильских тюрьмах находятся около 5200 палестинцев, в том числе 33 женщины, 170 несовершеннолетних и более 1200 человек, подвергнутых административному задержанию.

Al Jazeera утверждает, что по данным министерства здравоохранения анклава, израильские военные нанесли авиаудары по сектору Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 198 палестинцев и сотни людей получили ранения.

Аль-Арури в телеэфире сказал, что группировка ведет борьбу за свободу.

«Это не операция «бей-беги»; мы начали тотальную битву. Мы ожидаем продолжения боевых действий и расширения фронта боевых действий. У нас есть одна главная цель: наша свобода и свобода наших святых мест. Мы будем продолжать бороться до тех пор, пока не будем вознаграждены победой, свободой и независимостью», — сказал он в интервью.

Поскольку наблюдатели отметили, что наземное вторжение Израиля может быть неизбежным, ХАМАС заявил, что готов к «наихудшему сценарию».

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с обстрелами распорядился призвать на военную службу резервистов, а также объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления, трансляция которого есть в аккаунте политика в соцсети Х, заявил о готовности страны полностью уничтожить ХАМАС. Также он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть территорию анклава.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек, более 1500 ранены, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.