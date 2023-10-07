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Нетаньяху заявил о задействовании мощи армии Израиля для уничтожения ХАМАС

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Фото: REUTERS/Pool
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Армия Израиля немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС. Об этом в субботу, 7 октября, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления, трансляция которого есть в аккаунте политика в соцсети Х.

«Всё правительство поддерживает мое решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС», — сказал он.

Также он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть территорию анклава.

«Мы отомстим за этот черный день. Мы превратим все места в этом злом городе, где скрывается ХАМАС, в руины», — заявил Нетаньяху.

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7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. По последним данным, на территорию Израиля проникло несколько сотен экстремистов.

На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Вечером в субботу истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек.

Позже Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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