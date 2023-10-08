Посольство Израиля в США заявило о 100 похищенных боевиками ХАМАС израильтянах

Боевики палестинской группировки ХАМАС похитили 100 израильтян. Об этом 8 октября сообщает посольство Израиля в США.

«Похищено 100 гражданских и военных», — сказано в сообщении диппредставительства в соц сети X (бывшей Twitter).

Посольство напомнило, что в ходе обострения палестино-израильского конфликта были убиты свыше 300 жителей Израиля, а более 1,8 тыс. пострадали. Кроме того, было выпущено порядка 5 тыс. ракет по территории страны.

Ранее в этот день The Wall Street Journal написала о том, что Израиль обратился с просьбой к Египту оказать посредническую помощь в освобождении израильтян, захваченных палестинской группировкой ХАМАС. По словам источников издания, палестинское движение потеряло связь с некоторыми боевиками, которые удерживают заложников. Некоторые гражданские лица также участвовали в захвате.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

В течение дня стороны продолжили наносить удары.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.