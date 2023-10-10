После ударов Израиля в секторе Газа разрушено здание коллегии адвокатов

Удары Армии Израиля привели к обрушению здания Палестинской ассоциации адвокатов в городе Газе. Об этом 10 октября сообщаетcя в Telegram-канале Raqam News.

Этим же утром движение «ХАМАС» сообщило о полном разрушении университетских зданий в Газе в результате израильских обстрелов.

По данным на вечер 9 октября, Армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа, поразив в ходе обострения конфликта 475 ракетных установок, 73 военные цели, 24 стратегические военные структуры и 22 подземных объекта.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила о гибели более 900 жителей Израиля в результате атак радикального палестинского движения «ХАМАС». В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На Западном берегу погибли 17 человек. Известно также о гибели семьи из 14 человек в результате утреннего удара Израиля по населенным пунктам сектора Газа.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». 8 и 9 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября его истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.