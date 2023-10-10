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Семья из 14 человек погибла при атаках ВВС Израиля на сектор Газа

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Фото: Global Look Press/Khaled Omar
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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ранним утром нанесли серию ударов по населенным пунктам сектора Газа, в городе Бейт-Лахия при бомбардировке в одном из домов погибла семья из 14 человек. Об этом 9 октября сообщило агентство WAFA.

«Местные источники сообщили корреспонденту WAFA, что оккупационные военные самолеты разбомбили дом двух братьев Мохаммеда и Ахмеда Акрам Аль-Мадхунов, в результате чего погибли по меньшей мере 14 членов семьи», — говорится в сообщении.

Журналисты добавили, что отец двух братьев, их мать и еще два брата также погибли во время израильской бомбардировки, снаряды от которой попали в дом по соседству, во время агрессии против сектора Газа в 2021 году.

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И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе

10 октября жительница Израиля рассказала «Известиям» об обстановке в стране. Она отметила, что ей страшно даже просто выйти на улицу. Местная жительница рассказала, что она хотела помочь людям, простым жителям, купить то, что им надо, и не оставить в трудную минуту. Пока магазин был открыт, было проведено несколько обстрелов.

Накануне, 9 октября, армия обороны Израиля, что более 900 жителей Израиля погибли в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Минздрав Израиля также уточнил, что в настоящий момент число доставленных в больницы пострадавших достигло 2741 человека, 363 из них находятся в тяжелом состоянии.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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