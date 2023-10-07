Посольство РФ сообщило об отсутствии данных о пострадавших в Израиле россиянах

Посольство РФ в Израиле сообщило, что не располагает информацией о том, что граждане России могли пострадать в ходе конфликта в стране.

Обращений в посольство не поступало.

«Консульский отдел посольства России оказывает консультативную помощь пребывающим в Израиле туристам, а также находится в контакте с компетентными израильскими службами. Всем гражданам рекомендуется соблюдать указания командования тыла Израиля, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей», — сообщили в посольстве.

Вопрос об эвакуации россиян пока не рассматривается.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу, а глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности.