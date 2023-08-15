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Трамп 21 августа представит доклад о фальсификациях выборов в Джорджии

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Бывший президент США Дональд Трамп 21 августа представит доклад о фальсификациях на выборах главы государства в 2020 году, которые прошли в штате Джорджия. Об этом он сообщил 15 августа в социальной сети Truth Social.

«Большой, комплексный, детальный и неопровержимый доклад о фальсификации результатов президентских выборов в Джорджии будет представлен в следующий понедельник в Бедфорде в 11:00 (18:00 мск)», — написал Трамп.

По его словам, на основании этого доклада с него должны будут снять все обвинения во вмешательстве в президентские выборы.

«Они никогда не преследовали тех, кто сфальсифицировал итоги выборов, но только тех, кто боролся с фальсификаторами!» — сказал экс-президент.

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Ранее, 14 августа, против Трампа были выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

Обвиняемые по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, включая Трампа, должны не позднее 25 августа предстать перед судом.

В начале августа в суде округа Колумбия Трампу предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину. Следующее заседание по данному делу ожидается 28 августа.

Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.

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