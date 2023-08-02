Песков напомнил о причинах приостановки зерновой сделки

Россия на протяжении долгого времени выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. Об этом 2 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

«Россия слишком долго выполняла это все в одностороннем порядке, и слишком долго те обязательства, которые были по отношению к Москве, не выполнялись, поэтому сейчас она приостановлена», — пояснил он.

Он отметил, что для возобновления зерновой сделки необходимо, чтобы были сняты ограничения, такие как отключение от SWIFT «Россельхозбанка». По словам Пескова, эти меры можно принять быстро, после чего «незамедлительно Россия вернется к выполнению» зерновой сделки.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к зерновой сделке, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

1 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтон несет ответственность за невыполнение российской части сделки. Так она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая сообщила, что договоренность не работает после решения Москвы приостановить участие в черноморской инициативе.

19 июля Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. Российский лидер отметил, что зерновая сделка в нынешнем виде России неинтересна и невыгодна, поэтому возвращение в нее теперь возможно только на условиях Москвы.

Между тем 15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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