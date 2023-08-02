Путин подтвердил Эрдогану возвращение к зерновой сделке после выполнения условий РФ

Президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к зерновой сделке, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ. Об том 2 августа сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений.

«Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», — говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос обсуждался на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

1 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтон несет ответственность за невыполнение российской части сделки. Так она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая сообщила, что договоренность не работает после решения Москвы приостановить участие в черноморской инициативе.

Ранее, 19 июля, Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. Глава государства отметил, что в актуальном виде соглашение неинтересно и невыгодно для Москвы.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что выполнение соглашений возможно при условии, что будут соблюдены первоначальные требования РФ.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран продовольствием.