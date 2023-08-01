Захарова назвала причину невыполнения российской части зерновой сделки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 августа заявила, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США. Таким образом она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, заявившей, что договоренность о содействии экспорту удобрений и продовольствия РФ больше не работает после решения Москвы приостановить участие в черноморской инициативе.

«Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках сделки. Ровно наоборот: лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее, 29 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие три-четыре месяца Россия будет готова предоставить некоторым странам Африки по 25–50 тыс. т зерна. Среди стран, куда будет направлено зерно, российский лидер назвал Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Мали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

Также российский президент назвал лицемерными западные обвинения в проблемах с продовольствием в Африке. Он отметил, что страны Запада сами чинят препятствия в поставках зерновых в страны Африки, обвиняя при этом Россию. В этой связи Путин напомнил, что в рамках зерновой сделки в беднейшие страны ушло менее 1 млн т грузов, а более 70% зерна поступило в страны с высоким доходом, прежде всего в Европейский союз (ЕС).

19 июля Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. Российский лидер отметил, что зерновая сделка в нынешнем виде России неинтересна и невыгодна, поэтому возвращение в нее теперь возможно только на условиях Москвы.

Между тем 15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.