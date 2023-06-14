Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом

Украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Об этом 14 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Украинская часть черноморской инициативы давно превратилась в коммерческий проект. По статистике Совместного координационного центра, лишь около 3% идет в беднейшие страны», — сказал он на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Лавров также отметил, что сделка не будет продлена, если до 17 июля не заработает весь пакет договоренностей.

Накануне, 13 июня, президент России Владимир Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки. Он отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна. Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза, а не в беднейшие страны мира.

Ранее, 1 июня, пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла заявила, что стороны зерновой сделки ведут переговоры о возобновлении инспекций и регистрации новых судов. Кроме того, в начале мая турецкие СМИ со ссылкой на минобороны страны сообщали, что инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились по инициативе Турции. По данным ООН, в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось. Речь идет в среднем о 2,9 в день против четырех ежедневных инспекций в апреле.

29 мая Лавров отметил, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла. Он добавил, что из 30 млн т зерна, вывезенных в рамках соглашения из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира.

В том же месяце замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Позднее, 10 июня, Вершинин сообщил, что ООН не смогла убедить ЕС переподключить Россельхозбанк к SWIFT. Он отметил, что Россия не отрицает усилия ООН, однако, по его словам, нужны еще и результаты.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.