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Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом
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Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Об этом 14 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Украинская часть черноморской инициативы давно превратилась в коммерческий проект. По статистике Совместного координационного центра, лишь около 3% идет в беднейшие страны», — сказал он на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Лавров также отметил, что сделка не будет продлена, если до 17 июля не заработает весь пакет договоренностей.

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Накануне, 13 июня, президент России Владимир Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки. Он отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна. Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза, а не в беднейшие страны мира.

Ранее, 1 июня, пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла заявила, что стороны зерновой сделки ведут переговоры о возобновлении инспекций и регистрации новых судов. Кроме того, в начале мая турецкие СМИ со ссылкой на минобороны страны сообщали, что инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились по инициативе Турции. По данным ООН, в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось. Речь идет в среднем о 2,9 в день против четырех ежедневных инспекций в апреле.

29 мая Лавров отметил, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла. Он добавил, что из 30 млн т зерна, вывезенных в рамках соглашения из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира.

В том же месяце замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Позднее, 10 июня, Вершинин сообщил, что ООН не смогла убедить ЕС переподключить Россельхозбанк к SWIFT. Он отметил, что Россия не отрицает усилия ООН, однако, по его словам, нужны еще и результаты.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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