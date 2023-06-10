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ООН не смогла убедить ЕС переподключить Россельхозбанк к SWIFT

В МИД РФ сообщили, что ООН не убедила ЕС переподключить Россельхозбанк к SWIFT
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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ООН не смогла убедить ЕС переподключить Россельхозбанк к SWIFT, заявил 10 июня замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве, которые прошли 9 июня по меморандуму зерновой сделки.

Вершинин отметил, что европейцы, несмотря на все усилия ООН, остались непреклонны.

«И, конечно, существенный вопрос, который мы задавали, требовали, состоит в реSWIFTинге (переподключение к платежной системе SWIFT. — Ред.) Россельхозбанка. По существу, сегодня в ООН признали, что такой реSWIFTинг, такие действия натыкаются на полную стену негатива со стороны тех, кто принимает решения в Евросоюзе и в других западных столицах», — отметил он.

Замминистра отметил, что Россия не отрицает усилия ООН, однако, по его словам, нужны еще и результаты.

МИД РФ уже неоднократно называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT одной из пяти ключевых проблем, стоящих на пути продления зерновой сделки.

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22 мая стало известно, что ЕС не планирует переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк (РСХБ), к системе SWIFT.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нежелание Евросоюза (ЕС) переподключать Россельхозбанк к международной системе SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла.

Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение дважды продлевалось — на 120 и 60 дней.

Вторая часть сделки — это меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения.

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